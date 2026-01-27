Amatör Ligde Dehşete Düşüren Kavga! Kulüp Başkanının Kolu Kırıldı

İstanbul Küçükçekmece'de amatör ligde mücadele eden iki takımın taraftarları birbirine girdi. Maç sırasında çıkan kavga sokağa taştı, kulüp başkanının kolu kırıldı.

Dehşete düşüren olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine vurmaya başladı.

BAŞKANIN KOLU KIRILDI

Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

