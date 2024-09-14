Altınordu, Isparta 32 Spor'u Konuk Edecek

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 3. hafta maçında yarın Isparta 32 Spor’u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 3. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor’la karşı karşıya gelecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Sinop bölgesi hakemlerinden Erdal Yılmaz yönetecek. Karşılaşma öncesinde Altınordu’nun 1 beraberlik ve 1 galibiyeti yer alırken, konuk ekip Isparta 32 Spor’un ise 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. İzmir ekibi, bu müsabakayı da hatasız geçerek yenilgisiz bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.

Öte yandan Altınordu’da sakatlıkları devam eden orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut’un bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Fakat U20 Milli Takımı'ndan dönen forvet oyuncusu İlkan Sever’in ise kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA