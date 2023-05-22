Altınordu, 9 yıl sonra Spor Toto 1. Lig’e veda etti!

Altınordu, 2013-2014 sezonunda yükseldiği Spor Toto 1. Lig’e tam 9 yıl aradan sonra veda etti.

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Altınordu, 9 yıl sonra Spor Toto 1. Lig’e veda etti!

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Altınordu, golsüz eşitlikle giden karşılaşmanın 31. dakikasında Kürşad Sürmeli’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca İzmir temsilcisi, rakiplerin de puan ve puanlar almasıyla Spor Toto 1. Lig’e veda etti. Böylece kırmızı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda yükseldiği ligden tam 9 yıl sonra düştü.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ DE ÇARE OLMADI

Altınordu sezona teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlamış, daha sonra Kahraman ile yolları ayırıp takımın başına Gökhan Ünal getirilmişti.

Ünal’la da umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi, 7 maçlık serüvenden sonra teknik direktörlük görevi için Hasan Özer’le anlaştı. Özer’le de son 5 maçta galibiyet alınamayınca ve rakiplerin de sonuçlarının ardından İzmir temsilcisi küme düşen taraf oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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