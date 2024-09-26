Altayspor'da Murat Berkan Sevinci

TFF 2. Lig ekiplerinden Altayspor'da Murat Berkan Demir'den iyi haber geldi. Demir'in çalışmalara başaldığı bildirildi.

Altayspor'da Murat Berkan Sevinci

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada kadroda yer almayan Murat Berkan Demir'in takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. İlk 2 haftadaki 24Erzincanspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) maçlarında oyuna ikinci yarılarda giren 24 yaşındaki ön libero sol dizindeki sakatlığı nedeniyle daha sonra oynanan Kastamonuspor ve Tuzlaspor (D) randevularında görev yapamadı.

Ağrıları hafifleyen ve çalışmalara katılmaya başlayan Murat Berkan'ın bu hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Fethiyespor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Kastamonuspor maçında sakatlanıp adalesinde oluşan gerginlik nedeniyle Tuzlaspor deplasmanında riske edilmeyen orta saha oyuncusu Arda'nın da bu hafta forma giyebileceği belirtildi. İzmir temsilcisinde tedavileri süren sağ bek Ali Solmaz ve orta saha oyuncusu Caner Baycan dışında eksik yok.

Kaynak: DHA

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