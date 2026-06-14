Almanya Dünya Kupası'na Gol Yağmuruyla Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Curaçao karşısında farklı bir galibiyete imza attı. Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 7-1 kazanan Panzerler, turnuvaya üç puanla başladı.

Karşılaşmada perdeyi 6. dakikada Felix Nmecha açtı. İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Curaçao, 21. dakikada Comenencia'nın golüyle skoru eşitledi ve turnuva tarihindeki ilk golünü kaydetti.

PANZERLER VİTES YÜKSELTTİ

Ancak Alman ekibi bu gole hızlı yanıt verdi. 38. dakikada Schlotterbeck takımını yeniden öne geçirirken, ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Kai Havertz farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Almanya, 47. dakikada Musiala'nın golüyle rahatladı. Brown'ın 68. dakikada kaydettiği golle skor 5-1'e gelirken, oyuna sonradan dahil olan Deniz Undav 78. dakikada ağları havalandırdı. Gecenin skorunu ise 88. dakikada kendisinin ikinci golünü atan Kai Havertz belirledi.

Kaynak: Haber Merkezi