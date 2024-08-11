Alman Yüzücü, Sen Nehri'ne Girdikten Sonra Hastalandı

Alman yüzücü Beck, Sen Nehri'ndeki olimpiyat müsabakasının ardından hasta olduğunu duyurdu.

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Alman Yüzücü, Sen Nehri'ne Girdikten Sonra Hastalandı

Alman yüzücü Leonie Beck, 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında yüzme ve triatlon müsabakalarının düzenlendiği ve kirlilik tartışmaları ile gündemden düşmeyen Sen Nehri’nde çıktığı yarış sonrası hasta olduğunu duyurarak, "Sen Nehri’nin su kalitesi kanıtlandı." paylaşımında bulundu.

2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda kadınlar 5 kilometre açık su yüzme yarışında altın madalyanın sahibi Beck, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında 8 Ağustos’ta Sen Nehri'nde katıldığı kadınlar 10 kilometre açık su yüzme yarışı sonrası hasta olduğunu belirtti.

Kendi fotoğrafını yayınladığı paylaşımında, çıktığı yarışın ardından "9 kez kustuğunu ve ishal olduğunu" duyuran Beck, nehrin kirli olduğunu ima ederek, "Sen Nehri'nin su kalitesi kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

Beck yarışı 9'uncu sırada bitirmişti. Belçikalı sporcu Claire Michel'in de Sen Nehri’nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildiğini duyurmuştu. Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca’da da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar görüldüğü bildirilmişti.

Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5 kez kirlilik nedeniyle iptal edilmişti. 30 Temmuz'da yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakası da yine kirlilik nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti. 1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadı. Fransız haber sitesi Mediapart, nehrin kirlilik seviyesinin olimpiyat organizatörlerinin açıkladığı verilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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