Aliağaspor FK Gol Olup Yağdı

TFF 3. Lig'in 7. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Karabük İdmanyurduspor'a gol oldu yağdı.

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Aliağaspor FK Gol Olup Yağdı

TFF 3. Lig'in 7. haftasında Aliağaspor FK konuk ettiği Karabük İdmanyurduspor’u 4-0 mağlup etti.

Hakemler: İbrahim Elmas, Hakan Tunç, Mehmet Büyükyılmaz,
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Kadir Kurt, Doğukan Nelik, Adnan Demir, Hakan Demir (Emirhan Karagülle dk. 81 ) Mustafa Saymak (Muhammed Şahingöz dk. 62), Oğuzhan Yıldırım, Berkay Görmez (Hasan Çelik dk. 72), Ahmet Uzun (Berk Ali Nizam dk. 73) , Mehmet Fuat Gölbaşı (Malik Karaahmet dk. 81)

Karabük İdmanyurduspor: Berat Çelebi, Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Kerem Yorulmaz, Ahmet Devret,Mustafa Kayabaşı, Serdar Eylik (Fırat Güllü dk. 84), Ahmet Enes Karataş (Engin Bekdemir dk. 56) ,Ege Okka (Sergen İlhan dk. 46), Sefa Aksoy (Muhammet Karahan dk. 84) , Yusuf Akbulut (Kaan Erdoğan dk. 69)

Goller: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 19), Mustafa Saymak (dk. 53), Berk Ali Nizam (dk. 79 pen.) Malik Karaahmet (dk. 90+1) (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: Rasimcan Değirmenci, Ahmet Devret (Karabük İdmanyurduspor), Adnan Demir (Aliağaspor FK)

Kaynak: İHA

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