Ali Koç'tan Mehmet Uçum'a cevap: Onun derdi belli!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir paylaşım yapmıştı.

Mehmet Uçum, mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenmişti.

Uçum şunları söylemişti:

"Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran. Bir kaç doğruyu hiçbir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi. “Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun. Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir. Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak."

KOÇ'TAN YANIT GELDİ

Ali Koç, Mehmet Uçum'un kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Koç, “Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacak.

