Ali Koç’tan Kulüpler Birliği İçin Radikal Karar: Hasan Arat Ayrıntısı…

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’nin Başkanlığını yapan Ali Koç, Süper Lig ekiplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı’nın da başkanlığını yürütüyor.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Koç iş temposu ve Fenerbahçe’deki mesaisinin yoğunluğundan dolayı Kulüpler Birliği başkanlığına devam etmek istemiyor.

Haberde, Koç’un görevini sürdürmesi için birçok kulübün kendisini desteklediği belirtiliyor.

Ayrıca Koç’un görevi bırakması halinde, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ı destekleyeceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe’nin 3-2 yendiği Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylardan kaynaklı olarak Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığını bırakacağını açıklamıştı.

Koç, bir süre sonra kararından dönmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem