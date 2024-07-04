Ali Koç'tan Görevi Bırakıyorum Çıkışı: 'Taze Kana İhtiyaç Var'

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanlığı'ndan "taze bir kana" ihtiyaç olduğunu belirterek istifa etti. Yeni başkan, önümüzdeki hafta yapılacak seçimle belirlenecek. Başkanlık için öne çıkan isimler gizli tutuluyor.

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Ali Koç'tan Görevi Bırakıyorum Çıkışı: 'Taze Kana İhtiyaç Var'

Kulüpler Birliği Vakfı'nda (KBV) uzun süredir başkanlık görevini yürüten Ali Koç, istifa ederek yerini yeni bir isme bırakacağını açıkladı. Koç, görevden ayrılma kararını "taze bir kana ihtiyaç var" sözleriyle gerekçelendirdi.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının belirlenmesi için yapılan toplantı sona erdi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüşlerinin alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi.

YENİ BAŞKAN GELECEK HAFTA BELLİ OLACAK

Başkanlık görevini sürdürme ihtimali hakkında ise Koç, "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." dedi.

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." diye konuştu.

Kaynak: AA

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