Ali Koç'tan Galatasaray yöneticisine: Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak istedi. İlk bağlamda buna izin verilmese de ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya geri dönüp derbi zaferini kutladı.

RAMS PARK'TA YİNE OLAY

Daha sonra bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve iki taraf arasında büyük gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti ve yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi.

ALİ KOÇ İLE ERAY YAZGAN ARASINDA GERİLİM

Saha içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında gerginlik yaşandı. Ali Koç'un bu gerginlik sırasında Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" dediği görüldü.

ALİ KOÇ: "İŞİMİZ BİTTİ, GİDEBİLİRİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kutlama sonrası yöneticiler ve takımla soyunma odası koridoruna yöneldi. Ali Koç'un koridorda "Haydi işimiz bitti, gidebiliriz" dediği duyuldu.

KARMA ALANDA BİR GERGİNLİK DAHA

Öte yandan Fenerbahçe kafilesinin RAMS Park'tan ayrıldığı sırada karma alanda bir gerginlik daha yaşandı. Fenerbahçe kafilesinin peşlerinden gitmek isteyen Galatasaray personellerine çevik kuvvet engel oldu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un olayları yatıştırmaya çalıştığı gözlemlendi.