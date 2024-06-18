Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a ağır sözler: Patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray çalıştırıcısını sert sözlerle hedef alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler!” dedi.

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Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a ağır sözler: Patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe’de geleneksel olarak yapılan bayramlaşma töreninde yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkanlık yarışının geride kalmasıyla yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho önderliğinde transfer konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ali Koç, transfer konusunda "Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sarı kırmızılı teknik adam Okan Buruk’a yüklenen Koç, şunları söyledi:

“Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz! Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır. Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler!”

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe aleyhindeki küfürlü tezahürata eşlik etmişti.

Buruk bir röportajında bu durum için özür dilerken, bir yandan Fenerbahçe camiasının "gerçek şampiyon biziz" söylemini eleştirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ali Koç Fenerbahçe Dursun Özbek Okan Buruk
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