Ali Koç Yeni Federasyondan Beklentisini Açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminden beklentilerine ilişkin konuştu. Ali Koç "Sosyal medya algıları ve baskılarına itibar etmeden doğru bildikleri yolda ilerlemesidir. Bunu yapacaklarına inanıyorum, güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yeni yayın ihalesi hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmişe nazaran iki misli arttı. Bardağı yarı dolu görürsek bu önemli bir başarı. Bardağı yarı boş görürsek de rakamlar nereden nereye geldi. Geçmiş federasyona hakkını vermek lazım. Yaptığı doğru işlerden biridir. Bazı şeyler geliştiği takdirde 3 sene sonra daha farklı rakamlar konuşacağımıza inanıyoruz. TFF Başkanı adaleti sahaya getireceklerini söylüyor. Şampiyonlukların sahada kazanıldığı algısı artıkça kalite ve güven artacaktır. Son 2 yılda çok ciddi isimler Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu da ilgi ve alakayı arttıracaktır. BeIN Sports, Süper Lig'i dünyaya açacak. Bizim de Türk futbolunu dünyada seyredilebilir hale getirmemiz lazım. Korsan yayıncılık konusunda yayıncı kuruluş ve devletimiz elinden geleni yapıyor. Ancak yeterli değil. Bizim gerekli teknolojik uygulamaları devletimizin de teşviğiyle servis sağlayıcılığı yapması lazım. Bu 10-20 milyon Dolarlık bir yatırım. Korsanı tamamen kaldıramayız ama minimize edebiliriz. Kalite ve adalet duygusu, buraya gelen futbolcuların ve hocaların seviyesi artıkça 3 sene sonra 350-400 milyon Dolar'ı konuşabilecek duruma geliriz. Yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni sezona ilişkin federasyondan beklentilerine ilişkin de konuşan Ali Koç, "TFF'den beklentimiz, sosyal medya algıları ve baskılarına itibar etmeden doğru bildikleri yolda ilerlemesidir. Bunu yapacaklarına inanıyorum, güveniyoruz. İnanın bu gerçekleştiği takdirde futbolda çok şey değişecektir. Kurullarda bazı isimlerle ilgili algılar oluşturulmakta. Bu federasyonun boyun eğmeyeceğine inanıyorum. Milli takımımıza bir kez daha kutluyorum. Bu jenerasyondan çok iş çıkacaktır" şeklinde konuştu.



'ŞİKE OLUYOR NE YAZIK Kİ'

Ali Koç, kulüplerin bu sezon büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Bu isimleri getirmek zor ama daha zoru ise bu oyuncuları burada tutmak. Kulüplerin derdi büyük. Rakamlar büyük. Tez zamanda Türk futbol ekonomisinin sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Aksi halde Türkiye bahis cenneti haline geliyor. Şike oluyor ne yazık ki. Sürdürülebilir ekonomi için en çabuk yöntem Spor Toto gelirleri. Bu federasyonun çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Tüm kulüplerin Spor Toto geliri 12 milyon Dolar. Bu rakamın 330-340 milyon Dolar olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konuda çalışma yapılıyor. Hakem yönetimi ve cezaların belli bir standarda bağlanması lazım. En büyük beklentimiz bu" ifadelerini kullandı.