Ali Koç, yeni bir spor kulübü satın alıyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kuzey Makedonya ekibi Vardar Skopje'yi satın almak istediği iddia edildi. Güncel olarak 3 milyon euro borcu olan kulübü satın almayı planlayan Koç, Skopje'yi pilot takım yapmak istiyor.

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Ali Koç, yeni bir spor kulübü satın alıyor!

Uzun süredir Fenerbahçe'ye bir pilot kulüp arayışında olan Ali Koç, Kuzey Makedonya ekibi Vardar Skopje'yi satın almak için harekete geçti.

ROTA BALKANLAR

Ekipa Mk sitesindeki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Balkanlar'dan bir kulüp almak için start verdiği belirtildi. Koç'un aklındaki takımın ise Vardar Skopje olduğu ifade edildi.

"İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2 veya 3. ligden kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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