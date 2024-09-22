'Ali Koç ve Jose Mourinho Gerildi' İddiasına Açıklama

Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Galatasay’a 3-1 yenildi. Yenilginin ardından Ali Koç ve Jose Mourinho'nun derbinin devre arasında soyunma odasında tartıştığı iddia edildi. Gündem olan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. Açıklamada Ali Koç'un devre arasını locasında geçirdiği söylendi.

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'Ali Koç ve Jose Mourinho Gerildi' İddiasına Açıklama

Fenerbahçe, ilk derbisinde Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı mücadeleden 3-1'lik skorla ayrıldı. Maçın ardından, ortaya tüm gündemi değiştiren bir iddia atıldı. Devre arasında Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve Mourinho ile tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Portekizli teknik adamın da bu yüzden maç sonunda stadyumdan özel aracıyla ayrıldığı söylendi.

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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