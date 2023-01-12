Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası: 'Nasıl hafife alırsın?'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri’ne giderek Jorge Jesus’la görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray yenilgisi nedeniyle eleştirilen Portekizli hocayla yapılan toplantının ayrıntıları belli oldu.
Kadıköy’deki Galatasaray mağlubiyeti ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Koç’un burada sadece Jesus ile ikili bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Milliyet'e göre Jesus’a duyduğu güveni tekrarlayarak destek veren Başkan Ali Koç’un, Galatasaray maçı ve bugüne kadarki süreci Portekizli hocayla değerlendirdiği belirtildi.
Ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler derbideki hayal kırıklığını biraz da Jesus’un, “Bu normal bir maç” görüşüne ve bunu oyunculara aktarmasına bağlıyor.