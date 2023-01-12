Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası: 'Nasıl hafife alırsın?'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri’ne giderek Jorge Jesus’la görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray yenilgisi nedeniyle eleştirilen Portekizli hocayla yapılan toplantının ayrıntıları belli oldu.

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Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası: 'Nasıl hafife alırsın?' - Resim: 1

Kadıköy’deki Galatasaray mağlubiyeti ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. 

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Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası: 'Nasıl hafife alırsın?' - Resim: 2

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Koç’un burada sadece Jesus ile ikili bir görüşme yaptığı öğrenildi. 

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Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası: 'Nasıl hafife alırsın?' - Resim: 3

Milliyet'e göre Jesus’a duyduğu güveni tekrarlayarak destek veren Başkan Ali Koç’un, Galatasaray maçı ve bugüne kadarki süreci Portekizli hocayla değerlendirdiği belirtildi. 

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Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası: 'Nasıl hafife alırsın?' - Resim: 4

Ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler derbideki hayal kırıklığını biraz da Jesus’un, “Bu normal bir maç” görüşüne ve bunu oyunculara aktarmasına bağlıyor.

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