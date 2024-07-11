Ali Koç Takımın Başına Getirmişti: 'Sahte Menajer' Operasyonunda Tutuklandı

Ali Koç’un başkanlığının ilk yılında Fenerbahçe’de sportif direktör olarak göreve getirilen ve 2018 ile 2020 arası bu görevi sürdüren, sonrasında Toulouse FC’nin Başkanı olan Damien Comolli, Fransa'da devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fransız medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz ay sahte spor menajerleri olayı kapsamında futbol dünyasından çok sayıda menajer ve aracı gözaltına alındı. Bu kişiler, Andy Delort'un 2021'de Nice'e gelişi de dahil olmak üzere, bu olayın başlangıç noktası olan çeşitli transferlerdeki kesin rollerini belirlemek için sorgulandı. Toulouse’un başkanlığını yapan eski Fenerbahçeli Comolli, 2 sezon önce PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier ile aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

İddiaya göre, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirilen eski PSG menajeri Christophe Galtier'in bir başka oğlu Jordan Galtier, Comolli tarafından bu anlaşmanın bir parçası olarak sahte menajer olarak olayda yer aldı. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı. Bir kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Christophe Galtier'in evlatlık oğlu da dahil olmak üzere üç sahte menajer ve üç 'gerçek' lisanslı menajer bulunuyor. Comolli'nin yargılamasının bu ay içinde başlaması bekleniyor.