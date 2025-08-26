Ali Koç Gözünü Kararttı! Yönetimden Futbolculara Prim Müjdesi: Benfica Galibiyetine Servet Dağıtılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’de Benfica maçının hazırlıkları sürüyor. Portekiz’de oynanacak kritik maç öncesinde Ali Koç yönetiminde futbolculara müjdeli haber verildi. Benfica maçı kazanılırsa takıma dev bir prim verileceği duyuruldu. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig’in 3.haftasında Kocaelispor’u sahasında 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe’de rota Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

ALİ KOÇ GÖZÜNÜ KARARTTI! BENFICA GALİBİYETİNE SERVET DAĞITILACAK

Sabah’ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Benfica maçının kazanılması durumunda prim verecek. Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon euroluk bir rakam belirledi. Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.

KASAYA 29 MİLYON EURO GİRECEK

Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Sabah