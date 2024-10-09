Ali Koç Arda Güler İçin Harekete Geçti
Fenerbahçe, Real Madrid’de yeterli forma şansı bulamadığı iddia edilen genç yetenek Arda Güler’i kiralamak için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler’in memnuniyetsizliği nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündemde.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, ocak transfer dönemi yaklaşırken öncelikli hedef olarak Cristian Medina’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Arjantinli oyuncunun sağlık durumu uygun olursa transferin tamamlanması bekleniyor. Ancak sarı-lacivertli ekip, Arda Güler için de fırsat transferi üzerinde duruyor.
Real Madrid’in başkanı Florentino Perez’in genç oyuncuya güveni tam olduğu ve satış düşünmediği belirtilirken, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco’nun, Real Madrid yetkilileriyle bu konuda temas kurduğu öğrenildi. Eğer İspanyol kulübü, Arda’nın kiralanmasına izin verirse, Fenerbahçe resmi girişimlerde bulunacak. Başkan Ali Koç’un da genç oyuncuyla doğrudan görüştüğü ifade edildi.
Sarı-lacivertli ekip için bu transfer, hem takımın performansı hem de taraftar beklentisi açısından önem taşıyor. Son dönemde performansıyla bekleneni veremeyen Szymanski’nin yerine hücum hattında Arda Güler’in katkı sağlaması hedefleniyor. Galatasaray’ın yaptığı yıldız transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarları da yönetimden benzer bir hamle bekliyor. Arda Güler’in kiralanması halinde bu beklentinin karşılanabileceği ve takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlanacağı düşünülüyor.