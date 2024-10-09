Ali Koç Arda Güler İçin Harekete Geçti

Sarı-lacivertli ekip için bu transfer, hem takımın performansı hem de taraftar beklentisi açısından önem taşıyor. Son dönemde performansıyla bekleneni veremeyen Szymanski’nin yerine hücum hattında Arda Güler’in katkı sağlaması hedefleniyor. Galatasaray’ın yaptığı yıldız transferleri sonrası Fenerbahçe taraftarları da yönetimden benzer bir hamle bekliyor. Arda Güler’in kiralanması halinde bu beklentinin karşılanabileceği ve takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlanacağı düşünülüyor.