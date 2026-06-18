Alex'ten İsmail Kartal'a Destek Mesajı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'dan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a destek mesajı geldi.

Son Güncelleme:
Alex'ten İsmail Kartal'a Destek Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, kulübü daha önce 3 kez çalıştıran İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın yardımcılığına getirildi. Öte yandan Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'in de kulübün Futbol Direktörü olduğu duyuruldu.

ALEX'TEN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Sarı-lacivertiler, İsmail Kartal için sosyal medya paylaşımda bulundu. Paylaşıma yorum yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, İsmail Kartal'a destek mesajı gönderdi.

Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı.

Alex'ten İsmail Kartal'a Destek Mesajı - Resim : 1

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Belli OlduFenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Alex De Souza Fenerbahçe İsmail Kartal
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Filenin Sultanları Fransa Karşısında Hata Yapmadı Filenin Sultanları Hata Yapmadı
Vedat Muriqi Resmen Fenerbahçe'de! Uçağı İstanbul'a İniş Yaptı Fenerbahçe Yıldız Golcüyü Bitirdi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP YDK'dan Kritik Viraj: Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor
Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
3 İl İçin 6.6 Büyüklüğünde Deprem Alarmı: 'Asıl Risk Faylardan İbaret Değil' 3 İl İçin 6.6 Büyüklüğünde Deprem Alarmı: 'Asıl Risk Faylardan İbaret Değil'
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Kaçırıldı! Başsavcılık Devrede İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Kaçırıldı!
İBB Davasında 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı