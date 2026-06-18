Alex'ten İsmail Kartal'a Destek Mesajı

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Fenerbahçe, kulübü daha önce 3 kez çalıştıran İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın yardımcılığına getirildi. Öte yandan Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'in de kulübün Futbol Direktörü olduğu duyuruldu.

ALEX'TEN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Sarı-lacivertiler, İsmail Kartal için sosyal medya paylaşımda bulundu. Paylaşıma yorum yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, İsmail Kartal'a destek mesajı gönderdi.

Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi