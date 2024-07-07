İşte İlk Görüntüler

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza, yıllar sonra ilk kez Türkiye'de yeşil sahalara çıktı. Sezon biter bitmez Antalyaspor'un Teknik Direktörlük görevine getirilen Alex, Antalyaspor ile ilk antremanına çıktı.

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Antalyaspor, 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını Alex de Souza'nın liderliğinde gerçekleştirdi. Transfer yasağına rağmen anlaşma sağlanan iki oyuncu da antrenmanda yer aldı.

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından Antalyaspor'un başına getirilen Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kırmızı-beyazlı takımın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen ilk antrenmanını yönetti. Antrenman, Alex de Souza'nın talimatlarıyla başlayan düz koşuyla başladı ve daha sonra küçük sahada 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Alex, oyunculara yapmaları gerekenleri anlatırken, antrenman top sürme ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlıların kalecileri ise ayrı bir şekilde çalıştı.

İşte antremandan ilk görüntüler

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Kaynak: İHA

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