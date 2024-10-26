Alanya’yı Triatlon Heyecanı Sardı

Kesintisiz olarak 33. kez devam eden tek organizasyon olma özelliği taşıyan Alanya Avrupa Triatlon Final Kupası öncesi Belediye Meclis Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Avrupa Triatlon Yarış Direktörü ve Komite Üyesi Herwig Grabner, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Ali Baş, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Belediye Spor İşleri Müdürü Levent Uğur ve basın mensupları katıldı. Toplantıda, Alanya'da geçmişten günümüze gerçekleşen Triatlon organizasyonlarının kısa bir özetini anlatan videonun izlendi.

İLK DÜDÜK YARIN ÇALACAK

Yarın sabah 06.45'te çalacak ilk düdük ile Ulusal Yarışlar etabı başlayacak. 165 sporcu boy göstereceği etapta sporcular 750 metre yüzme parkuru ile mücadeleye başlayacak. Arkasından da 20.1 kilometrelik bisiklet etabına geçilecek. Bisikletin ardından sporcular koşu etabına geçecek. Toplamda 4.8 kilometrelik koşu etabıyla beraber ipi göğüsleyen sporcular madalyaya hak kazanacak. Ödül töreni ise 10.30'da düzenlenecek. Bir sonraki start ise 9.30'da Halk Triatlonu'nun olacak. 7'den 70'e herkesin katılabileceği organizasyon ile kent sakinlerinin de organizasyona çekilmesi hedefleniyor. Saat 13.00'de Elit Kadınlar, 15.00'da ise Elit Erkekler start alarak Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele edecekler. 26 ülkeden 70 elit erkek, 49 elit kadın sporcunun boy göstereceği mücadelenin ödül töreni ise 17.30'da yapılacak.

Kaynak: İHA