Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi

Alanyaspor'un olağanüstü genel kurulunda Hasan Çavuşoğlu, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki genel kurulda, divan başkanlığını Cengiz Aydoğan yaptı. Genel kurulda faaliyet ve denetleme kurulu raporları ile tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

Genel kurula tek aday olarak giren Hasan Çavuşoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Kurulda konuşan Çavuşoğlu, sabit gelir kaynaklarının Alanyaspor için çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de maliyetlerin çok fazla olduğunun altını çizen Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor, Süper Ligi 8. sırada tamamladı. Bu takım nasıl ayakta kalıyor bilmiyorlar. 8. yılı bitiren Alanyaspor'un sabit geliri 10 milyon lira. Buna rağmen bu kulübü acımasızca eleştirenler var." dedi.

Alanyaspor için 13 yıldır kendisinin ve arkadaşlarının elini taşın altına koyduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Yetiştirdiğimiz, getirdiğimiz ve büyük takımlara sattığımız oyuncularla ayakta durduk. Sabit gelir kaynakları artırılmaz veya iyileştirilmezse yönetimin de gücü bir yere kadar. Bu takımı 2. Lig'den aldık. Önce 1. Lig'e sonra Süper Lig'e çıktık. Bugün bizim 3 katımız para harcayan kulüpler küme düştü. Bazıları da son maçlarda kurtuldular." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un kentin en önemli markası olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, en iyi şekilde yönetmeye çalıştıkları kulübe herkesin destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Alex de Souza'ya ayrılık şoku: Sosyal medyadan açıkladı Alex de Souza'ya ayrılık şoku: Sosyal medyadan açıkladı
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde! Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde!
Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler
Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program
ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu Zengin olmak için doğan 4 burç belli oldu
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var