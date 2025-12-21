Alanyaspor Yenilgisi Sonrası Kritik Karar... Fatih Karagümrük'ten İstifa Geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, takımın teknik heyetinin istifa ettiğini açıkladı.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Son 7 maçtır galibiyete hasret kalan Alanyaspor, kötü gidişatı da sonlandırmış oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel, teknik heyetin istifa ettiğini açıkladı.

'TAKIM LİGDE KALACAKTIR'

Atılay Canel, açıklamasında "İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

