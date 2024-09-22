Alanyaspor Kendi Sahasında Mağlup Oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor’u konuk etti. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayan maçta hakem Emre Kargın düdük çaldı.

Alanyaspor 4. ve 17. dakikalarda Hwang Ui Jo’nun attığı gollerle deplasanda Adana Demirspor karşısında 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA