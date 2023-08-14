Alanyaspor, Başakşehir'i 2 golle devirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Joao Novais ve 90+6. dakikada Carlos Eduardo kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 3 puana yükselirken, Başakşehir ise sezonu puansız açtı.

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek, Başakşehir ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.