Al Fateh, teknik direktörlük görevi için Bilic'le anlaştı
Suudi Arabistan kulübü Al Fateh'in yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu.
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Fateh, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getirdi.
Suudi ekibinden yapılan açıklamada, Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Bilic'in getirildiği duyuruldu.
Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan'da da 2018-19 sezonunda Al İttihad takımında görev yapmıştı.