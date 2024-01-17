AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan Beşiktaş'a ziyaret

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tüpraş Stadı'nda, Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Hasan Arat ve yöneticilerce karşılanan Kurum'a, Cumhuriyet'in 100, Beşiktaş Spor Kulübü'nün ise 120. yılı sebebiyle tasarlanan, isminin yazılı olduğu 34 numaralı 2023-2024 sezonu formalar hediye edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Kurum, gün boyu spor kulüplerini ziyaret edeceğini dile getirdi.

Murat Kurum, ilk nokta olan Beşiktaş'ın, 120 yılı aşkın bir maziye sahip, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olduğunu, taraftarının siyah ve beyaz aşkını çok iyi bildiklerini söyledi.

Kurum, "Beşiktaş'ımız gibi ülkemizin marka değeri olan spor kulüplerinin hep yanında olmaya gayret gösterdik. Hem bakanlığım döneminde hem genel müdürlük yaptığım dönemde de spor kulüplerinin bizden bir talebi, ihtiyacı varsa bir telefon kadar yakın olduk. Bunu da bugün kıymetli Başkanıma ifade ettim" diye konuştu.

Bakanlığı döneminde Türkiye'de UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa edildiğini belirten Kurum, ayrıca çocukların ve gençlerin spor yapacağı merkezleri yaptıklarını kaydetti.

'BİZ HEP SPORUN YANINDA OLDUK'

Kurum, spor kulüplerinin tesisleşmesi adına taşın altına ellerini koyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Nisan sabahı da Beşiktaş Spor Kulübümüzün tesisleşmesi, altyapı tesislerini güçlü bir şekilde kurabilmesi, orada yeni Sergen Yalçın'lar, Metin-Ali-Feyyaz'ların yetişebilmesi, bu tesisleri kazandırmak için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağımızı bugünden sizlerin huzurunda da ifade etmek istiyorum. Biz, hep sporun yanında olduk ve bu manada da olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' sözünü şiar edinmiş bir kulübümüzdür. Biz de bugün aynı duygularla gençlerimizin zeki, çevik, ahlaklı, spor yapabilecek Türk gençliğinin yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız."

Göreve geldiklerinde her türlü desteği bu manada gençliğe ve İstanbul'a vereceklerini vurgulayan Kurum, burasının birçok medeniyeti ve kültürü birleştiren bir kent olduğunu anımsattı.

Amaçlarının bu medeniyetin, kültürün, sanatın içinde İstanbul'u spor şehri de yapmak olduğuna dikkati çeken Kurum, "Her mahallesinde gençlerimiz güvenle, huzurla spor yapabilsinler. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş Meydanı'nda ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içerisinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içerisinde yürüsünler, koşsunlar, spor yapsınlar. Buralardaki tesislerimizde, altyapı tesislerimizde, amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip, o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Murat Kurum, İstanbul'da Avrupa şampiyonaları, olimpiyat oyunları ve büyük spor organizasyonları yapılması üzerine çalışmaları olacağını belirterek, spor turizminin önemine değindi.

Tüm kulüplerin, kendilerinin kardeşi ve bu manada çözüm ortağı olacağının altını çizen Kurum, İstanbul'daki 3 büyük spor kulübüyle birlikte ilçe ve Anadolu takımlarıyla da çalışacaklarını bildirdi.

'TÜM KARDEŞLERİMİZ GÜVEN, HUZUR İÇERİSİNDE VE ZAMANINDA MAÇA YETİŞEBİLECEKLER'

Kurum, bir basın mensubunun, futbol maçlarında taraftarların girişleri ve çıkışları sırasında oluşan trafiğe yönelik çalışmalarını sorması üzerine, şunları paylaştı:

"Trafik çilesi sadece taraftarımızın değil, tüm İstanbulluların bugün yaşamış olduğu bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde, acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı, maça gelen tüm kardeşlerimiz, güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Yani gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar. Buna ilişkin de projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde açıklayacağız."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat ise Murat Kurum'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine seçim yarışında başarılar diledi.

Kaynak: Gerçek Gündem