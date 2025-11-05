Ajax-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu: Singo Sürprizi
Galatasaray’ın Ajax deplasmanındaki ilk 11'i açıklandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo, yeniden kadroya dönerek ilk 11’de yerini aldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: