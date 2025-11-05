Ajax-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu: Singo Sürprizi

Galatasaray’ın Ajax deplasmanındaki ilk 11'i açıklandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo, yeniden kadroya dönerek ilk 11’de yerini aldı.

Ajax-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu: Singo Sürprizi
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen.

Galatasaray
