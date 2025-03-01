Ahmet Nur Çebi O İsimlere Ateş Püskürdü! 'Beşiktaş'tan Uzak Dur'

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda konuşan eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat için "Son mali genel kurulumuzda Hasan Arat beyefendinin, 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı sevgili dostlarım" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, sözlerine "Sanıyorum ilk oldu, ayrıldıktan sonra genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepinizin de hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum. Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum" diye devam etti.

'FİKRET ORMAN'A KUMPAS YOK'

Eski başkanlardan Fikret Orman'a kumpas kurulduğuyla ilgili haberlerinin gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Çebi, "Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirler temlikleydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA