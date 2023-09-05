Ahmet Çakar'ın açıklaması kanalı yaktı: Galatasaray'dan Beyaz TV'ye dev ambargo!

Galatasaray, eski. hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın kavga ettiğine yönelik iddiaları sert bir şekilde yalanlarken Çakar'ın sözleriyle ilgili hukuki süreç başlattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Çakar, ilgili program yöneticisi ve kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü’ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar’ın Beyaz TV’deki 4 Eylül 2023 tarihli “Derin Futbol” programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"