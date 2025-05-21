Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Şike Açıklaması! Başkan Adı Verdi
Yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Ahmet Çakar, bu kez kendisine gelen şike tekliflerini açıkladı. Çakar, şike teklif ettiğini iddia ettiği başkanın adını bile açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaptığı yorum ve çıkışlarla sık sık gündeme gelen eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu kez dikkat çeken ‘şike’ açıklamalarıyla gündeme geldi.
Ahmet Çakar uzun yıllar hakemlik yapmış ve çok sayıda üst düzey maç yönetmişti. Çakar’ın düdük çaldığı karşılaşmalar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri de vardı.
Katıldığı bir programda kendisine gelen "Hiç sana bizzat gelmiş şike teklifi var mı?" sorusunu yanıtlayan Çakar çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Çakar, kendine gelen iki şike teklifini söyle anlattı:
"İki defa. Bir tanesini İsmail Uyanık yaptırdı. Aylardan şubat falan. Daha yeni başkan olmuş. Samsun-Karabük maçıydı. Kıvranıyor adam. Manası olmayan bir şike teklifi.
Bir de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bir UEFA gözlemcisi bir Polonya takımıyla Danimarka takımı maçı öncesi 500 bin dolar teklif etti."