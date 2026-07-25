Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları

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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, derneğe destek veren tanınmış isimlerin bağış miktarları da ortaya çıktı. Çok sayıda ismin yer aldığı listede, bağış miktarları da dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Haluk Levent ve BaBala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. 21 adli kontrollü şüpheli, 70 civarında müşteki bulunuyor.

Bu kapsamda, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses gibi isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, derneğe bağış yapan ünlü dünyasında birçok isim yer aldı.

İŞTE EN YÜKSEK BAĞIŞI YAPAN İSİMLER

En yüksek bağışın Fenerbahçe'nin futbolcuları olan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yaptığı 2 milyon 692 bin 515 TL olduğu, Acun Ilıcalı'nın ise 100 TIR su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği sağladığı belirlendi.

İKİ DEV İSİM DE LİSTEDE

Şöhret dünyasının önde gelen isimlerinden olan Tarkan, Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can, Nuri Şahin ve Göze Akpınar'ın 1 milyon TL bağış yaptığı, en düşük bağış tutarının ise 100 bin TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış miktarları:

Acun Ilıcalı: 100 TIR su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği

Cengiz Ünder: 2 milyon 692 bin 515 TL

Çağlar Söyüncü: 2 milyon 692 bin 515 TL

Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL

Tarkan: 1 milyon TL

Gülşen: 1 milyon TL

Ajda Pekkan: 1 milyon TL

Sibel Can: 1 milyon TL

Nuri Şahin: 1 milyon TL

Göze Akpınar: 1 milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL

Ozan Tufan: 800 bin TL

Nevzat Aydın: 750 bin TL

Cenk Tosun: 600 bin TL

Arda Turan: 500 bin TL

Çağrı Ergün: 500 bin TL

Danilo Zanna: 500 bin TL

Orhan Gencebay: 500 bin TL

Murat Boz: 500 bin TL

Edis: 400 bin TL

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL

Hatice Şendil: 300 bin TL

Burak Yılmaz: 300 bin TL

Hakan Balta: 300 bin TL

Ali Ece: 250 bin TL

Danla Bilic: 250 bin TL

Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL

Gülse Birsel: 200 bin TL

Kerem Bürsin: 200 bin TL

İbrahim Büyükak: 200 bin TL

Aras Bulut İynemli: 200 bin TL

Mustafa Ceceli: 200 bin TL

Gülben Ergen: 150 bin TL

İrem Derici: 150 bin TL

Burak Deniz: 150 bin TL

Emre Kılınç: 150 bin TL

Hazal Kaya: 120 bin TL

Gökçe Bahadır: 100 bin TL

Ziynet Sali: 100 bin TL

Sarp Apak: 100 bin TL

Melis Sezen: 100 bin TL

Celil Nalçakan: 100 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi