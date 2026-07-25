Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, ünlü dünyasından birçok tanınmış ismin yaptığı bağışlar da yer aldı. Dosyaya göre Ajda Pekkan, Gülşen, Kıvanç Tatlıtuğ ve Acun Ilıcalı'nın yanı sıra çok sayıda tanınmış kişilerin bağış miktarları ortaya çıktı.

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Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, derneğe destek veren tanınmış isimlerin bağış miktarları da ortaya çıktı. Çok sayıda ismin yer aldığı listede, bağış miktarları da dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Haluk Levent ve BaBala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. 21 adli kontrollü şüpheli, 70 civarında müşteki bulunuyor.

Bu kapsamda, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses gibi isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, derneğe bağış yapan ünlü dünyasında birçok isim yer aldı.

Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları - Resim : 1

İŞTE EN YÜKSEK BAĞIŞI YAPAN İSİMLER

En yüksek bağışın Fenerbahçe'nin futbolcuları olan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yaptığı 2 milyon 692 bin 515 TL olduğu, Acun Ilıcalı'nın ise 100 TIR su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği sağladığı belirlendi.

Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları - Resim : 2

İKİ DEV İSİM DE LİSTEDE

Şöhret dünyasının önde gelen isimlerinden olan Tarkan, Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can, Nuri Şahin ve Göze Akpınar'ın 1 milyon TL bağış yaptığı, en düşük bağış tutarının ise 100 bin TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış miktarları:

Acun Ilıcalı: 100 TIR su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği
Cengiz Ünder: 2 milyon 692 bin 515 TL
Çağlar Söyüncü: 2 milyon 692 bin 515 TL
Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL
Tarkan: 1 milyon TL
Gülşen: 1 milyon TL
Ajda Pekkan: 1 milyon TL
Sibel Can: 1 milyon TL
Nuri Şahin: 1 milyon TL
Göze Akpınar: 1 milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL
Ozan Tufan: 800 bin TL
Nevzat Aydın: 750 bin TL
Cenk Tosun: 600 bin TL
Arda Turan: 500 bin TL
Çağrı Ergün: 500 bin TL
Danilo Zanna: 500 bin TL
Orhan Gencebay: 500 bin TL
Murat Boz: 500 bin TL
Edis: 400 bin TL
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL
Hatice Şendil: 300 bin TL
Burak Yılmaz: 300 bin TL
Hakan Balta: 300 bin TL
Ali Ece: 250 bin TL
Danla Bilic: 250 bin TL
Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL
Gülse Birsel: 200 bin TL
Kerem Bürsin: 200 bin TL
İbrahim Büyükak: 200 bin TL
Aras Bulut İynemli: 200 bin TL
Mustafa Ceceli: 200 bin TL
Gülben Ergen: 150 bin TL
İrem Derici: 150 bin TL
Burak Deniz: 150 bin TL
Emre Kılınç: 150 bin TL
Hazal Kaya: 120 bin TL
Gökçe Bahadır: 100 bin TL
Ziynet Sali: 100 bin TL
Sarp Apak: 100 bin TL
Melis Sezen: 100 bin TL
Celil Nalçakan: 100 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi

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Ahbaplar Suç Örgütü Ahbap Haluk Levent Mert Hakan Yandaş Arda Turan
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