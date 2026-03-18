Afrika Kupası’nda Flaş Gelişme: Senegal Hükmen Mağlup, Fas Şampiyon İlan Edildi

Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan olaylı final maçında şampiyonluk el değiştirdi. Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, Senegal'i hükmen mağlup sayarak Fas'ın şampiyonluğunu ilan etti.

Senegal'in olaylı final maçında Fas'ı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi bir karar alındı.

AFRİKA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK EL DEĞİŞTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, final maçına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunda kararını açıklayarak Senegal'i final maçında 3-0 hükmen mağlup sayarak Fas'ı şampiyon ilan etti.

SENEGAL HÜKMEN MAĞLUP

Yapılan açıklamada, “Afrika Futbol Konfederasyonu (“CAF”) Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 84. maddesi uyarınca, Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçı'nı hükmen kaybettiğine karar vermiştir” denildi.

OLAYLI FAS-SENEGAL FİNALİ

Normal sürede bitme az bir süre kala golsüz eşitlikle giden maçta Fas lehine verilen son dakika penaltı kararı Senegal cephesinde büyük tepkilere yol açmıştı.

Senegal'da Sadio Mane dışında neredeyse herkes kararı protesto etmek için soyunma odasına gitmiş ve sonrasında sahaya geri dönmüştü.

Yaklaşık 16 dakika duran karşılaşmanın devamında Fas'ın Brahim Diaz ile penaltı vuruşundan yararlanamamasının ardından uzatmalara gidilmiş ve Senegal Pape Gueye'nin 94. dakikada attığı golle finali 1-0 kazanarak şampiyon olmuştu.

Kaynak: DHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy'de Nene Fırtınası: Fenerbahçe 4 Golle Kazandı Nene Fırtınası... Fenerbahçe 4 Golle Kazandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Sadettin Saran'dan Kararlılık Vurgusu: 'Pes Etme Lüksümüz Yok' Sadettin Saran'dan Kararlılık Vurgusu
ÇOK OKUNANLAR
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | Canlı Blog - İran, Laricani'nin Ölümünü Doğruladı İran'dan Laricani'nin İntikamı İçin Saldırı! Tel Aviv'de Siren Sesleri
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak