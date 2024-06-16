Adrian Huertas, İtalya'da zaferle zirveye çıktı

İspanyol pilot Adrian Huertas, İtalya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağının ikinci yarışında zafer kazandı. Bu zaferle Huertas, şampiyonluk yarışında da önemli bir adım atmış oldu.

İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta damalı bayrağı Aruba Ducati takımından İspanyol Adrian Huertas, birinci sırada geçti.

Barni Spark Ducati takımından İtalyan pilot Yari Montella ikinci, Evan Bros. Yamaha takımından Fransız Valentin Debise ise üçüncü oldu.

Milli motosikletçilerden Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü ise yarışı 29. sırada bitirdi. MV Agusta takımında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı tamamlayamadı.

Kaynak: AA