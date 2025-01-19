Adana'da Üst Üste 3 Gol | Adana Demirspor 0 - 3 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya. Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başlarken karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alıyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapıyor.

Sandi Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Alioui.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko.

CANLI ANLATIM | ADANA DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE

74' GOL | Dzeko.

70' GOL | En Nesyri.

68' GOL | Dusan Tadic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında bulunan En Nesyri, sol ayağıyla gelişine vurarak topu ağlarla buluşturdu.

66' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın yerine Dusan Tadic oyuna dahil oldu.

66' GOL İPTAL! Hakem Halil Umut Meler, En Nesyri'nin faul yaptığını belirterek İrfan Can Kahveci'nin golünü iptal etti. Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

65' Hakem Halil Umut Meler'e VAR monitöründen uyarı geldi.

63' GOL | Oğuz Aydın, sol kanattan topu ceza yayında bulunan Szymanski'ye aktardı. Szymanski, bekletmeden penaltı noktasının solunda bulunan En Nesyri'ye pasını verdi. Adana Demirspor savunması En Nesyri'ye müdahale ettikten sonra meşin yuvarlak penaltı noktasının sağında İrfan Can'a sekti. İrfan Can'ın tek vuruşunda top ağlarla buluştu.

62' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirspor savunması topu karşıladı. Ters kanata açılan topta İrfan Can, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak sol ayak içiyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

60' Osayi Samuel, sağ kanattan ceza sahasına girip penaltı noktasında bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta Semih topun önüne atlayarak kalesinde tehlikeyi önledi.

56' KIRMIZI KART | Yusuf Barasi, orta alanda Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

52' GOL İPTAL | Hakem Halil Umut Meler, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti. Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe.

52' POZİSYON İNCELENECEK! Hakem Halil Umut Meler, GOL pozisyonu öncesinde İrfan Can'ın Ampem ile girdiği mücadeleyi incelemek üzere VAR'a davet edildi.

50' GOL | En-Nesyri.

46' Fenerbahçe'de Dijiku ve Kostic yerine Osayi Samuel ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

42' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abdülsamet'in ters vuruşu kaleye yöneldi ancak dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tolga ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan Can'da kaldı.

34' İzzet, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Yusuf Barasi, orta alanın solunda Mert Müldür'den topu kurtarıp rakip kaleye hareketlenen İzzet'e derin bir top gönderdi. İzzet, ceza yayının solundan topu penaltı noktasının sağında bulunan Alioui'ye aktardı. Alioui'nin bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

31' Djiku, orta alanda Ali Yavuz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

27' Filip Kostic, sol kanattan topu sürmek istedi ancak meşin yuvarlak ayağından fazla açılınca oyun alanını terk etti. Adana Demirspor, kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

25' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. İrfan Can'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş kaleci Deniz'de kaldı.

24' Fred, rakip ceza yayının sağından ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde topa hareketlenen En-Nesyri'nin dokunuşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

22' İrfan Can'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadan dışarı çıktı. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

13' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarı gitti. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

12' Dzeko, rakip ceza sahasının solundan çizgiye inerek kale sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Djiku, orta alandan rakip yarı sahanın sol kanadında bulunan Filip Kostic'e uzun bir top gönderdi. Kostic, rakip ceza sahasının sol çizgisinde topu kontrol ederek ceza yayındaki Edin Dzeko'ya yerden bir pas çıkardı. Dzeko'nun sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta gitti.

7' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak rakip ceza yayında bulunan Dzeko'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

5' Dzeko, orta alandan hareketlenerek rakip ceza sahasına koşu yapan En-Nesyri'ye uzun bir top gönderdi; ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' İrfan Can Kahveci, orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski'ye uzun bir top yolladı ancak top kaleci Deniz'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.