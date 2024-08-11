Adana Demirspor'dan Fenerbahçe Maçında Sürpriz! Ağları 15 Yaşındaki File Bekçisi Korudu

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'da karşılaşma öncesi büyük sürpriz yaşandı. Adana Demirspor açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Adana Demirspor altyapısında yetişen Dönmezer henüz 15 yaşında...

'SABAH ÖĞRENDİM MAÇA İLK 11'DE BAŞLAYACAĞIMI'

Maçın ardından beIN SPORTS'a konuşan genç futbolcu daha iyi olacağını söyledi.

"Ben kendime güveniyordum aslında. Hazırlık maçları ve antrenmanlar güzel geçmişti. Bu sabah öğrendim Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayacağımı. Çok mutlu oldum. Tamamen odaklanmıştım. Hocama, aileme, başkanıma, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adana Demirspor kalesini uzun süre korur, milli takım kalesine de geçerim. Taraftar mükemmeldi, bizi destekleyenlere teşekkürler. Sakin olmak lazımdı, bunu başardım. İnşallah devamı gelecek."