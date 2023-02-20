Adana Demirspor'da iki futbolcu ile yollar ayrılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Adana Demirspor, Mert Çetin, Furkan Soyalp, Cherif Ndiaye ve Jorge Morel transferinden sonra takım içinde de operasyona start veriyor.

Mavi-şimşeklerde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın, performansından memnun kalmadığı Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Töre, bu sezon beş maçta oynarken, iki asist yaptı. 34 yaşındaki İzlandalı ön libero Bjarnason ise 12 maçta ter döktü. İki futbolcunun da sözleşmelerinin feshedileceği öğrenildi.