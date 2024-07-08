Adana Demirspor, Yeni Teknik Direktörünü Resmen Duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Michael Valkanis ile resmi sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Yeni Teknik Direktörünü Resmen Duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Akdeniz ekibi, Hikmet Karaman'ın vedası sonrası Michael Valkanis ile anlaştı. Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktör Adana Demirspor ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Yeni Teknik Direktörünü Resmen Duyurdu - Resim : 1

49 yaşındaki teknik direktör daha önce Adelaide United, PEC Zwolle, Yunanistan Milli Takımı, Eupen, Hapoel Tel Aviv ve Ajax'ta çeşitli görevlerde bulundu.

Etiketler
Adana Demirspor
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Mert Günok'tan Duygulandıran EURO 2024 Paylaşımı Mert Günok'tan Duygulandıran EURO 2024 Paylaşımı
Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike: Bu Bölgelerde Baskın Hale Geldi Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike!
O Görüntüler Çok Konuşulmuştu... Cenk Tosun TFF Başkanı Büyükekşi'nin Elini Neden Sıkmadı? Cenk Tosun TFF Başkanı Büyükekşi'nin Elini Neden Sıkmadı?
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?