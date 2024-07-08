Adana Demirspor, Yeni Teknik Direktörünü Resmen Duyurdu
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Michael Valkanis ile resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Akdeniz ekibi, Hikmet Karaman'ın vedası sonrası Michael Valkanis ile anlaştı. Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktör Adana Demirspor ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
49 yaşındaki teknik direktör daha önce Adelaide United, PEC Zwolle, Yunanistan Milli Takımı, Eupen, Hapoel Tel Aviv ve Ajax'ta çeşitli görevlerde bulundu.