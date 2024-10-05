Adana Demirspor Taraftarından 'Yönetim İstifa' Sesleri: Sokaklara Döküldüler

Süper Lig'de 1 puan ile ligin dibine demirleyen Adana Demirspor'un durumuna tepki gösteren taraftarlar, yaptıkları yürüyüş ve basın açıklamasıyla kulüp yönetimini protesto etti.

Adana Demirspor'un Süper Lig'de arka arkaya aldığı kötü sonuçlar neticesinde 1 puanla son sırada yer alması taraftarın tepkisini topladı. Mavi-lacivert renklere gönül veren Şimşekler Grubu Taraftar Derneği öncülüğünde taraftarlar, yıkılan eski stadyum civarında toplanıp, Adana Demirspor tesislerine yürüdü.

Meşale yakıp, yürüyen taraftarlar Kulüp Başkanı Murat Sancak ve yönetim aleyhine tezahüratlarında bulundu. Tesisin önünde kalabalık adına açıklama yapan Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un bir süredir çeşitli olumsuzluklarla boğuştuğunu söyledi. Kavga ve kaos değil, çözüm istediklerini dile getiren Zeybek, "Bizler Adana Demirspor’u sosyal medya üzerinde değil, liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz.

Kaynak: DHA