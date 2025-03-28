Adana Demirspor, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sonlandırıldı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 1 saat sürdü. İdman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamlandı.
Ligin 29. haftasında yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
Kaynak: AA