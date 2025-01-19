Adana Demirspor - Fenerbahçe Maçı İlk 11'i Belli Oldu

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Maçın VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putros görev yapacak. Putros, dün oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak yer almıştı.

ADANA DEMİRSPOR'UN 11'İ

Adana Demirspor'un 11'i: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf, Aymbetov

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Filip Kostić, Fred, Sebastian Szymański, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Edin Džeko

Kaynak: Haber Merkezi