Adana Demirspor - Fenerbahçe Maçı İlk 11'i Belli Oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Adana Demirspor - Fenerbahçe Maçı İlk 11'i Belli Oldu

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Maçın VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putros görev yapacak. Putros, dün oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak yer almıştı.

ADANA DEMİRSPOR'UN 11'İ

Adana Demirspor'un 11'i: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf, Aymbetov

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Filip Kostić, Fred, Sebastian Szymański, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Edin Džeko

Kaynak: Haber Merkezi

Mersin Spor Kulübü’nden Önemli Başarı, Yıllar Sonra Türkiye Kupası'nda Mersin Spor Kulübü’nden Önemli Başarı, Yıllar Sonra Türkiye Kupası'nda
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
Bursaspor Taraftarından Filistin Bayraklı Koreografi Bursaspor Taraftarından Filistin Bayraklı Koreografi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı
Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Gelişme! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar