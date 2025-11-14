Acun Ilıcalı’nın Yürek Burkan Jest! İngiltere Bunu Konuşuyor

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, alzheimer ve pankreas kanseriyle savaşan 62 yaşındaki taraftar Owen Griffiths’in son dileğini gerçekleştirdi. Griffiths’in antrenman ziyareti sırasında yaşanan duygu dolu anlar, BBC’nin özel haberiyle İngiltere’de geniş yankı uyandırdı.

Acun Ilıcalı’nın Yürek Burkan Jest! İngiltere Bunu Konuşuyor
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, ölümcül hastalıklarla mücadele eden bir taraftara yaptığı anlamlı jestle İngiltere’nin gündemine oturdu. Üç aylık ömrü kaldığı belirtilen 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths, son dileği olarak yıllardır tutkuyla desteklediği takımını yakından görmek istedi.

Resim : 1

İleri evre alzheimer ve pankreas kanseriyle savaşan Griffiths’in bu isteği, Acun Ilıcalı’nın desteğiyle gerçeğe dönüştü. Kulübün antrenman tesislerinde gerçekleşen ziyarette Ilıcalı, Griffiths’i bizzat karşılayarak yakından ilgilendi. Hull City futbolcuları ve teknik direktör Sergej Jakirovic de Griffiths ve kızı Sophie’ye büyük ilgi gösterdi.

Resim : 2

Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Griffiths’in kızı Sophie, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde muhtemelen her şeyi hatırlamayacak. Bu yüzden ona her gün bu hikayeyi okuyacağım.”

Resim : 3

Acun Ilıcalı’nın bu anlamlı davranışı, Hull City taraftarları tarafından takdirle karşılanırken İngiltere’nin köklü medya kuruluşu BBC de buluşmayı özel haber olarak yayınladı. Türk iş insanının bu jesti İngiliz basınında geniş yer buldu ve büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA

