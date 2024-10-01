Acun Ilıcalı'dan Çok Konuşulacak İtiraf! 'Zaten Mourinho da...'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun, Antalyaspor maçında yayıncı kuruluş kamerasının önüne laptop koyarak yaptığı hakem protestosuna ilişkin konuştu.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Mourinho'nun laptopu kameranın önüne koyması sadece Türkiye'de değil, dünyan basınında da çok yer buldu. Konuştunuz mu sonra hocayla? Ne diyor durum için?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'ADAM EN SONUNDA ÇILDIRDI'

"Ne yapayım diyor. 'Görüyorum ve delirdim ne yapayım' diyor. Ne yapsın adam? Devamlı bayrak kaldıran bir adam var. Mourinho ne yapsın orada. Adam dünyada 5 bin tane maçın içinde bulunmuş, ilk defa bir ülkede atak yapılırken bayrak kaldırıldığını görüyor. Kural bu değil. Kural; atak yapılırken bayrak kalkmaz. Çıldırdı adam en sonunda ne yapacak. Jorge Jesus da çıldırdı bu ülkede. Mourinho da çıldırır ne yapacak ki..."

'FENERBAHÇE'NİN OYUNU MOURINHO'YU DA MUTLU ETMİYOR'

Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun taraftarın yanı sıra Mourinho'yu da mutlu etmediğinin altını çizen Ilıcalı, şu sözleri kaydetti:

"Bugün Fenerbahçe'nin oyunu çok mutlu etmiyor, hocayı da mutlu etmiyor zaten. Şurada ben karamsar olurum. Hocamız mükemmel oynuyoruz derse, 'deriz ki ya bize hiç öyle gelmiyor' Hocamız da zaten oyunun gelişmesi gerektiğini ve sebepleri görüyor biliyor, uyguluyor."

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, laptopu kameranın önüne koymasının sorulması üzerine "Ofsayt olmadığını anlatmak istedim. Çünkü sol bekin pozisyonuna baktığınız zaman Dzeko ofsaytta değildi. Bizim taktik kameramızın perspektifinden baktığımız zaman o pozisyon temizdi." ifadelerini kullanmıştı.