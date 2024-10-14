Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da Düzenlendi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu.

Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da Düzenlendi

Şampiyonada 311 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular ve sınıfları şöyle:

Klasik yay erkekler:

Altın: Berkay Akkoyun

Gümüş: Mustafa Özdemir

Bronz: Arda Ege Dönmezgüç

Klasik yay kadınlar:

Altın: Melissa Ahmed

Gümüş: Sıla Özdemir

Bronz: Elif Berra Gökkır

Makaralı yay erkekler:

Altın: Yağız Sezgin

Gümüş: Batuhan Akçaoğlu

Bronz: Emircan Haney

Makaralı yay kadınlar:

Altın: Yeşim Bostan Uçar

Gümüş: Songül Lök

Bronz: Begüm Yuva

Klasik yay erkek takım:

Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker

Gümüş: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

Bronz: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspir, Faruk Topuz

Klasik yay kadın takım:

Altın: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er

Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar

Bronz: Elif Naz Akış, Gökçe Ersoy, Sıla Özdemir

Klasik yay karışık takım:

Altın: Elif Berra Gökkır, Harun Kırmızıtaş

Gümüş: Elifsu Çalı, Arda Ege Dönmezgüç

Bronz: Fatma Maraşlı, Kutay Tek

Makaralı yay erkek takım:

Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Ahmet Can Yolaç

Gümüş: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin

Bronz: Gökay Altıntaş, Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt

Makaralı yay kadın takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz

Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel

Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Makaralı yay karışık takım:

Altın: Hazal Burun, Emircan Haney

Gümüş: Defne Çakmak, Şahin Su

Bronz: Akgül Akçaoğlu, Batuhan Akçaoğlu

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