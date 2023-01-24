Aboubakar, Beşiktaş'taki son maçlarda neden oynamadığını açıkladı

Beşiktaş'ın, Al-Nassr'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, 2020 - 2021 sezonunda oynanamaması son maçlarda oynamamasına dair Sports Digitale’den Hasan Hüseyin Alimoğlu’nun sorusunu yanıtladı. Aboubakar, "Bu durumu artık açıklama zamanı geldi" dedi.

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Aboubakar, Beşiktaş'taki son maçlarda neden oynamadığını açıkladı

Beşiktaş'ın, Al-Nassr'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aboubakar, Fenerbahçe'nin menajeriyle temas kurduğunu açıkladı.

Aboubakar, "Fenerbahçe, menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım” dedi.

BEŞİKTAŞTA SON MAÇLARDA NEDEN OYNAMADI?

Aboubakar ayrıca, Sports Digitale’den Hasan Hüseyin Alimoğlu’nun "2020 - 2021 sezonunda oynanamaması çok tartışıldı, sakat olmadığı iddia edildi. Kendisi bu iddialara nasıl cevap verecek” sorusuna da yanıt verdi.

Aboubakar, "Bu durumu artık açıklama zamanı geldi. Çok iyi başladık ve ben milli takımda bir sakatlık yaşadım. Tedavinin ardından Sivasspor maçında 45. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada büyük fedakarlık yaptım. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok. Benim önceliğim hep Beşiktaş'tı. Bazı maçlarda sırf takıma yardım etmek için sakat sakat oynadım. Bir türlü iyileşememiştim” dedi.

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