Abdullah Avcı Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon için anlaşmaya çok yakın... Avcı'nın bir Suudi Arabistan ekibiyle görüştüğü ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Akşam

Abdullah Avcı Trabzonspor
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Abdullah Avcı Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi - Resim: 1

En son Trabzonspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, yeniden yeşil sahalara dönüyor. Yeni sezon için yurt dışından iki teklif alan Avcı, şu anda onları değerlendiriyor.

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Abdullah Avcı Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi - Resim: 2

ARABİSTAN'A SICAK BAKIYOR

Akşam'ın haberine göre 61 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan takımlarının ilgisini çekiyor. Arabistan liginden bir takımla görüşen Avcı, anlaşma sağlamaya çok yakın.

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Abdullah Avcı Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi - Resim: 3

Abdullah Avcı'ya Azerbaycan'dan Neftçi takımının da ilgisi olduğu belirtiliyor.

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Abdullah Avcı Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi - Resim: 4

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'daki son döneminde 44 maça çıkıp 1.84'lük puan ortalaması tutturmuştu.

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