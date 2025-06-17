Abdullah Avcı Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi
Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon için anlaşmaya çok yakın... Avcı'nın bir Suudi Arabistan ekibiyle görüştüğü ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Kaynak: Akşam
En son Trabzonspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, yeniden yeşil sahalara dönüyor. Yeni sezon için yurt dışından iki teklif alan Avcı, şu anda onları değerlendiriyor.
ARABİSTAN'A SICAK BAKIYOR
Akşam'ın haberine göre 61 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan takımlarının ilgisini çekiyor. Arabistan liginden bir takımla görüşen Avcı, anlaşma sağlamaya çok yakın.
Abdullah Avcı'ya Azerbaycan'dan Neftçi takımının da ilgisi olduğu belirtiliyor.
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'daki son döneminde 44 maça çıkıp 1.84'lük puan ortalaması tutturmuştu.