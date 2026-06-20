ABD Avustralya’yı Yıktı, Son 32 Turu Garantiledi
2026 Dünya Kupası D Grubu’nda ABD, Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Seattle Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ABD, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. ABD’nin golleri, Burgess’ın kendi kalesine attığı gol ve Freeman’dan geldi. Bu sonuçla ABD puanını 6’ya yükselterek gruptan çıkmayı garantilerken, Avustralya 3 puanda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: