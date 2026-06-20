A Milliler İçin Kritik Randevu: İşte Paraguay Maçının Muhtemel 11'leri

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Maç bugün saat 06.00’da, Kaliforniya’nın San Jose kentinde oynanacak.

Grubun ilk maçlarında Türkiye Avustralya’ya 2-0 mağlup olurken, Paraguay ise ABD karşısında 4-1 kaybetti. ABD ve Avustralya’nın 3’er puanı bulunurken, iki takım da henüz puanla tanışamadı.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Cubas, Gómez, Almirón, Mauricio, Enciso, Sanabria.

Kaynak: Haber Merkezi