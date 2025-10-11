A Milliler, Bulgaristan'da Galibiyet Arıyor
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda deplasmanda Bulgaristan’la karşılaşıyor. Montella yönetimindeki Milliler, grubun üçüncü maçında galibiyet hedefiyle sahada.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’a konuk oldu. TV8 ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşma, Vasil Levski Ulusal Stadı’nda başladı. Türkiye maça Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan ve Kerem ilk 11’iyle çıktı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
9' Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sağ çaprazından sert bir vuruş yaptığı top direkten dönerek auta gitti.
GOL | 11'Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ile paslaştı. Hakan’ın savunma arkasına bıraktığı topa hareketlenen Arda Güler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla A Milliler’i 1-0 öne geçirdi.
GOL | 13' Bulgaristan, 2 dakika sonra eşitliği yakaladı. Kirilov’un ceza sahası dışından çektiği şut Zeki Çelik’e çarpıp yön değiştirerek ağlara gitti. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
GOL | 49' Türkiye, yeniden öne geçti: 2-1. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına yolladığı pasa koştu. Bu sırada topu uzaklaştırmaya çalışan Popov topu kendi kalesine attı.
51' Kenan farkı ikiye çıkardı: 3-1.
56' Kenan Yıldız yine sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı: 4-1.
64' Zeki Çelik A Millileri 5-1 öne geçiren gole imza attı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi