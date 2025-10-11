A Milliler, Bulgaristan'da Galibiyet Arıyor

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda deplasmanda Bulgaristan’la karşılaşıyor. Montella yönetimindeki Milliler, grubun üçüncü maçında galibiyet hedefiyle sahada.

Son Güncelleme:
A Milliler, Bulgaristan'da Galibiyet Arıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’a konuk oldu. TV8 ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşma, Vasil Levski Ulusal Stadı’nda başladı. Türkiye maça Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan ve Kerem ilk 11’iyle çıktı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9' Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sağ çaprazından sert bir vuruş yaptığı top direkten dönerek auta gitti.

GOL | 11'Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ile paslaştı. Hakan’ın savunma arkasına bıraktığı topa hareketlenen Arda Güler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla A Milliler’i 1-0 öne geçirdi.

GOL | 13' Bulgaristan, 2 dakika sonra eşitliği yakaladı. Kirilov’un ceza sahası dışından çektiği şut Zeki Çelik’e çarpıp yön değiştirerek ağlara gitti. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

GOL | 49' Türkiye, yeniden öne geçti: 2-1. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına yolladığı pasa koştu. Bu sırada topu uzaklaştırmaya çalışan Popov topu kendi kalesine attı.

51' Kenan farkı ikiye çıkardı: 3-1.

56' Kenan Yıldız yine sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı: 4-1.

64' Zeki Çelik A Millileri 5-1 öne geçiren gole imza attı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Bulgaristan
Son Güncelleme:
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Futbolcular Tesiste Rehin Kaldı... Nedeni Yürek Burktu! Futbolcular Tesiste Rehin Kaldı... Nedeni Yürek Burktu!
A Millilerin 11’i Açıklandı... Ferdi Sürprizi! A Millilerin 11’i Açıklandı... Ferdi Sürprizi!
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme: Cinsel Saldırı İhtimali Var! Cinsel Saldırı İhtimali Var!
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı